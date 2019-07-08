Швейцарская пилотажная группа перепутала место своего выступления

Швейцарская пилотажная группа Patrouille Suisse выступила не перед теми зрителями, перепутав место выступления.



Московский авиационный центр провел показательные учения / Новости от 17.08.2018 22:19

Как уточняет местное издание The Avionist, летчики должны были выступить на мероприятии в честь столетней годовщины смерти Оскара Бидера - инженера и пионера швейцарской авиации. Годовщина отмечалась в родном городе Бидера - Лангенбруке.

На подлете к городу старший пилот заметил палатки и скопление людей и повел за собой остальные самолеты. Однако это оказалось совсем другое мероприятие: музыкальный фестиваль йодля (особой манеры пения без слов).

Пилоты отработали свою программу и вернулись на базу. Гости музыкального фестиваля порадовались дополнительным шоу, а жители Лангенбрука так и не дождались обещанного выступления. О свое ошибке летчики узнали только на аэродроме.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что летчики гражданской авиации назвали вещи, которые всегда остаются вне поля внимания пассажиров - и им про это никогда не расскажут, чтобы люди летали без страха и аэрофобии.

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