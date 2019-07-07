Пользователи сети интернет активно обсуждают странное поведение действующего президента Украины Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
На видеозаписи, сделанной во время совещания в Ужгороде вчера, 7 июля, Владимир Зеленский беспрестанно осматривается по сторонам и действительно слишком часто меняет выражение лица.
Некоторые предположили, что глава государства просто устал, а его поведение вызвано чрезмерным переутомлением. Другие, однако, связывают странное поведение президента постсоветской республики с "чем-то сильнодействующим".
Отметим, что противники Владимира Зеленского еще во время борьбы за пост главы Украины обвиняли его в употреблении наркотиков.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Украины запустил весьма необычный флешмоб, который многие граждане страны не поняли.
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