Туск раскритиковал слова Путина о неактуальности либеральной идеи

Современный мир не нуждается в авторитаризме и культе личности.



Туск осудил решение РФ упростить для жителей Донбасса выдачу паспортов / Новости от 05.06.2019 17:16

Об этом перед началом саммита G20 заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Таким образом Туск отреагировал на высказывание действующего президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что либеральная идея устарела.

Председатель Европейского совета заявил, что "категорически не согласен" с мнением российского президента. Государства Европы, отметил Дональд Туск, должны "твердо и однозначно" защищать эту идеологию.

Тот, поделился мнением Туск, кто называет либеральную демократию устаревшей, якобы считает устаревшими и права человека или, например, верховенство права.

Устаревшими же, комментируя высказывание Владимира Путина, заявил председатель Европейского совета, являются "культ личности, авторитаризм и правление олигархов".

О том, что либеральная идея устарела, действующий президент Российской Федерации заявил в интервью изданию The Financial Times в преддверии саммита Большой двадцатки.

Глава государства указал, что модель вошла в противоречие с интересами подавляющего большинства жителей планеты Земля.

Либералы допустили огромное количество ошибок, напомнил Путин. Канцлер Германии Ангела Меркель, например, указал он, пустила на территорию страны более миллиона сирийских беженцев.

"Либеральная идея предполагает, что ничего не нужно делать. Убивай, грабь, насилуй — тебе ничего не будет, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил — получи наказание за это", — заявил Путин.