И.о. министра обороны США назвал РФ "подстрекателем агрессии в Европе"

Россия на сегодняшний день является главным подстрекателем агрессии в Европе. Такое заявление в ходе встречи глав оборонных ведомств стран НАТО сделал и.о. министра обороны США Марк Эспер.



Пентагон назвал главных врагов США

"Подстрекателем агрессии в Европе сегодня является Россия. 30 лет спустя после падения берлинской стены Москва пытается обрести власть над своими соседями, вмешивается в суверенные демократические процессы этих стран", - цитирует его агентство ТАСС.

Глава Пентагона добавил, что Россия и Китай останется стратегическими противниками США в долгосрочной перспективе.

"Россия и Китай остаются нашими стратегическими соперниками в долгосрочной перспективе", - сказал Эспер.