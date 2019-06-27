Россия на сегодняшний день является главным подстрекателем агрессии в Европе. Такое заявление в ходе встречи глав оборонных ведомств стран НАТО сделал и.о. министра обороны США Марк Эспер.
"Подстрекателем агрессии в Европе сегодня является Россия. 30 лет спустя после падения берлинской стены Москва пытается обрести власть над своими соседями, вмешивается в суверенные демократические процессы этих стран", - цитирует его агентство ТАСС.
Глава Пентагона добавил, что Россия и Китай останется стратегическими противниками США в долгосрочной перспективе.
"Россия и Китай остаются нашими стратегическими соперниками в долгосрочной перспективе", - сказал Эспер.
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