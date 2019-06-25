Президент США Дональд Трамп допускает возможность выхода из Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Анонимный собеседник журналистов пояснил, что американский президент с беседе со своим доверенным лицом назвал это соглашение несправедливым по отношению к США. Договор предусматривает военную помощь Японии, однако не требует аналогичных действий от Токио, якобы сказал Трамп. Никаких конкретных шагов для выхода из данного соглашения он пока не сделал.
Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между странами был заключен в 1960 году. Документ разрешает присутствие американского контингента на территории Японии. Соглашение было рассчитано на десять лет, однако с тех пор продлевалось.
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