Трамп не исключает выхода США из соглашения о сотрудничестве с Японией

Президент США Дональд Трамп допускает возможность выхода из Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.



Трамп назвал ключевые вопросы в торговых переговорах с Японией / Новости от 26.05.2019 14:18

Анонимный собеседник журналистов пояснил, что американский президент с беседе со своим доверенным лицом назвал это соглашение несправедливым по отношению к США. Договор предусматривает военную помощь Японии, однако не требует аналогичных действий от Токио, якобы сказал Трамп. Никаких конкретных шагов для выхода из данного соглашения он пока не сделал.

Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между странами был заключен в 1960 году. Документ разрешает присутствие американского контингента на территории Японии. Соглашение было рассчитано на десять лет, однако с тех пор продлевалось.