Опрос: украинцы хотят видеть премьером страны оппозиционера Бойко

Большинство украинцев хотели бы видеть на посту премьер-министра страны лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами Киевского международного института социологии (КМИС).



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После парламентских выборов 12,9% украинцев предпочли видеть Бойко в качестве председателя правительства. На втором месте - Юлия Тимошенко, которую поддержали 11,3% респондентов. Далее следует руководитель украинской Службы безопасности Игорь Смешко (8,1%). Только 4% опрошенных хотят, чтобы нынешний премьер-министр Украины Владимир Гройсман остался на своем посту.

Если бы выборы в парламент прошли в начале июня, то большинство респондентов (32%) поддержали бы партию президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа". Чуть меньше симпатий получила "Оппозиционная платформа - За Жизнь" - 7,8%. Третье место занял блок Петра Порошенко "Солидарность" - 5,4%. Досрочные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Соединенные Штаты продолжают управлять Украиной и при новом президенте Владимире Зеленском. Об этом заявил председатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

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