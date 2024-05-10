Предлагаем вам приготовить самое нежное и сливочное картофельное пюре: так вы ещё не пробовали

Столь привычное картофельное пюре можно сделать ещё нежнее и воздушнее, изменив не только консистенцию, но и аромат. Вам точно понравится.
Отварите картофель. Разомните его толкушкой и положите в большую миску. В ту же миску добавьте сливочное масло, 1/2 стакана густых сливок, специи и соль и хорошо взбейте. Когда смесь станет однородной и не будет комочков, добавьте оставшиеся густые сливки и приправьте специями, солью и перцем. Добавьте сверху кубик сливочного масла, чтобы блюдо стало более кремовым, и наслаждайтесь!
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.