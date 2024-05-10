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Предлагаем вам приготовить самое нежное и сливочное картофельное пюре: так вы ещё не пробовали

Как приготовить идеальное картофельное пюре

0:55
Еда

Столь привычное картофельное пюре можно сделать ещё нежнее и воздушнее, изменив не только консистенцию, но и аромат. Вам точно понравится.

Как приготовить идеальное картофельное пюре
Фото: commons.wikimedia.org by Slastic is licensed under public domain

Ингредиенты

  • 5 картофелин
  • 1/2 стакана сливочного масла
  • Чёрный перец по желанию
  • 1/2 чайной ложки паприки
  • 1 стакан густых сливок
  • Соль по желанию
  • 1 чайная ложка орегано

Приготовление

Отварите картофель. Разомните его толкушкой и положите в большую миску. В ту же миску добавьте сливочное масло, 1/2 стакана густых сливок, специи и соль и хорошо взбейте. Когда смесь станет однородной и не будет комочков, добавьте оставшиеся густые сливки и приправьте специями, солью и перцем. Добавьте сверху кубик сливочного масла, чтобы блюдо стало более кремовым, и наслаждайтесь!

Идеальное воздушное пюре. Несколько секретов
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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