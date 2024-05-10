Предлагаем вам приготовить самое нежное и сливочное картофельное пюре: так вы ещё не пробовали

Как приготовить идеальное картофельное пюре

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Столь привычное картофельное пюре можно сделать ещё нежнее и воздушнее, изменив не только консистенцию, но и аромат. Вам точно понравится.

Фото: commons.wikimedia.org by Slastic is licensed under public domain

Ингредиенты

5 картофелин

1/2 стакана сливочного масла

Чёрный перец по желанию

1/2 чайной ложки паприки

1 стакан густых сливок

Соль по желанию

1 чайная ложка орегано

Приготовление

Отварите картофель. Разомните его толкушкой и положите в большую миску. В ту же миску добавьте сливочное масло, 1/2 стакана густых сливок, специи и соль и хорошо взбейте. Когда смесь станет однородной и не будет комочков, добавьте оставшиеся густые сливки и приправьте специями, солью и перцем. Добавьте сверху кубик сливочного масла, чтобы блюдо стало более кремовым, и наслаждайтесь!