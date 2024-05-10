Виктория Боня занялась публичным сводничеством после скандальной историей с Верой Брежневой

Звезда "Дома-2" Виктория Боня решила отобрать хлеб у Ларисы Гузеевой и взяла на себя роль свахи.
Боня написала пост в социальных сетях, в котором подыскивает возлюбленную некому Алексу.
"Алекс из Швейцарии ищет себе подругу, готов дарить подарки и пригласить к себе в гости! Нужно только подписаться и написать ему в личку о себе пару слов", — сообщила Боня своим подписчикам.
Ранее Виктория Боня рассказывала, что пыталась познакомить своего приятеля с певицей Верой Брежневой, однако звезда обманула ожидания потенциального бойфренда и не дала никаких гарантий на продолжение вечера.
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.