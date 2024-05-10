Виктория Боня занялась публичным сводничеством после скандальной историей с Верой Брежневой

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Виктория Боня решила стать свахой: "Алекс из Швейцарии ищет себе подругу"

0:41
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня решила отобрать хлеб у Ларисы Гузеевой и взяла на себя роль свахи.

Виктория Боня решила стать свахой: "Алекс из Швейцарии ищет себе подругу"
Фото: https://vk.com/victoriabonya by Инстаграм Виктории Бони is licensed under public doman

Боня написала пост в социальных сетях, в котором подыскивает возлюбленную некому Алексу.

"Алекс из Швейцарии ищет себе подругу, готов дарить подарки и пригласить к себе в гости! Нужно только подписаться и написать ему в личку о себе пару слов", — сообщила Боня своим подписчикам.

Ранее Виктория Боня рассказывала, что пыталась познакомить своего приятеля с певицей Верой Брежневой, однако звезда обманула ожидания потенциального бойфренда и не дала никаких гарантий на продолжение вечера.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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