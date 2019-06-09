"Политическая система в нокдауне, мы должны нокаутировать её" - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существующую политическую систему страны необходимо "нокаутировать". Об этом он рассказал на съезде партии "Слуга народа", где формировали список кандидатов для участия в досрочных выборах в Верховную Раду.



Зеленский чуть не подрался с активистами во Львове...

"Перед нами стоит задача не просто перезагрузить старую политическую систему, а установить новую. 21 апреля мы уже сделали небольшой шаг и выстояли первый раунд своего противостояния благодаря поддержке народа. Сейчас система в нокдауне и нам необходимо отправить ее в нокаут", - рассказал Зеленский на съезде.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Зеленский отверг идею о прямых переговорах с Россией.

Читайте также:

Зеленский будет идти к миру в Донбассе "мелкими шагами" - украинский эксперт