Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существующую политическую систему страны необходимо "нокаутировать". Об этом он рассказал на съезде партии "Слуга народа", где формировали список кандидатов для участия в досрочных выборах в Верховную Раду.
"Перед нами стоит задача не просто перезагрузить старую политическую систему, а установить новую. 21 апреля мы уже сделали небольшой шаг и выстояли первый раунд своего противостояния благодаря поддержке народа. Сейчас система в нокдауне и нам необходимо отправить ее в нокаут", - рассказал Зеленский на съезде.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Зеленский отверг идею о прямых переговорах с Россией.
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