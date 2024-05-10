Пострадают ли растения: стали известны причины и последствия неожиданного снегопада в мае

Стало известно, почему снег может пойти в мае

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

8 мая в Москве произошло необычное явление: несмотря на весну, город накрыла настоящая метель. Этот снегопад вызван рядом погодных условий, которые вместе создают подходящую среду даже при положительных температурах.

Фото: openverse by Syuqor7 is licensed under CC BY-ND 2.0

Важнейшим фактором для выпадения снега при плюсовой температуре является влажность воздуха. Если влажность достаточно низкая, снег способен выпадать и не таять сразу, благодаря процессу испарительного охлаждения. Это происходит, когда окружающий воздух поглощает влагу из снежных хлопьев, что приводит к снижению температуры.

Точка росы также играет ключевую роль. Она показывает, при какой температуре воздуха влага начнет конденсироваться в росу. Если точка росы достаточно низка, это создает условия, при которых даже при температуре воздуха +7 ℃ снег может достигать земли и сохраняться.

Сила ветра и интенсивность осадков также влияют на снегопады весной. При слабом ветре холодный воздух не смешивается с теплым, что помогает сохранить более низкую температуру и способствует выпадению снега. Если снегопад интенсивный, большое количество снега быстрее охладит окружающую среду и создаст условия для образования сугробов, сообщает ТАСС.

Что касается влияния внезапных снегопадов на растения, то если температурные изменения были кратковременными и снег таял быстро, значительной опасности для растений нет. Снежный покров может даже действовать как изолятор, поддерживающий тепло в почве и защищающий растения от замерзания. Однако, если заморозки долгие, это может повредить некоторые виды растений, особенно молодые саженцы и бутоны, поэтому садоводам следует готовиться заранее к таким погодным условиям.