Соединенные Штаты продолжают управлять Украиной и при новом президенте Владимире Зеленском. Об этом заявил глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
"Внешнее управление Украиной началось в 2014 году и наблюдалось все время правления Порошенко. К сожалению, оно продолжается и при президенте Зеленском", - написал он на своей странице в Twitter.
Политик добавил, что Киевом управляет "коллективный Запад" во главе которого стоит Вашингтон. Ранее Медведчук объявил о том, что его партия не поддерживает курс нового президента Украины и находится в оппозиции, поскольку решения Зеленского по Донбассу и заявления по поводу России фактически продолжают курс Порошенко.
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