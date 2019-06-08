Медведчук заявил о внешнем управлении Украиной из США

Соединенные Штаты продолжают управлять Украиной и при новом президенте Владимире Зеленском. Об этом заявил глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.



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"Внешнее управление Украиной началось в 2014 году и наблюдалось все время правления Порошенко. К сожалению, оно продолжается и при президенте Зеленском", - написал он на своей странице в Twitter.

Политик добавил, что Киевом управляет "коллективный Запад" во главе которого стоит Вашингтон. Ранее Медведчук объявил о том, что его партия не поддерживает курс нового президента Украины и находится в оппозиции, поскольку решения Зеленского по Донбассу и заявления по поводу России фактически продолжают курс Порошенко.