Владимир Путин предложил Михаила Мишустина на пост главы правительства

Михаил Мишустин сохраняет за собой пост премьер-министра

1:15 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент России Владимир Путин предложил в Госдуму на утверждение в качестве главы правительства кандидатуру Михаила Мишустина.

Фото: president.tatarstan.ru by Пресс-служба Президента Татарстана is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Михаил Мишустин занимает пост премьер-министра с 16 января 2020 года, а до того 10 лет возглавлял Федеральную налоговую службу. Его кандидатуру в 2020 году предложил сам Владимир Путин, зная о значительных успехах Мишустина на своём прежнем посту. За годы работы во главе правительства Мишустин зарекомендовал себя не только как "антикризисный менеджер", но и как специалист по достижению экономического роста. В условиях беспрецедентного санкционного давления российская экономика показала рост на 3,6% ВВП, в то время как в 2010-ые годы показатель роста экономики на 2 % уже считался весьма успешным при гораздо более благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре.

Кандидатуру нового премьер-министра согласно конституции должна утвердить Госдума, но в случае с Мишустиным это формальность. Заседание Госдумы по вопросу утверждения главы правительства состоится 10 мая.