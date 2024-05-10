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Владимир Путин предложил Михаила Мишустина на пост главы правительства

Михаил Мишустин сохраняет за собой пост премьер-министра

1:15
Политика

Президент России Владимир Путин предложил в Госдуму на утверждение в качестве главы правительства кандидатуру Михаила Мишустина.

Михаил Мишустин сохраняет за собой пост премьер-министра
Фото: president.tatarstan.ru by Пресс-служба Президента Татарстана is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Михаил Мишустин занимает пост премьер-министра с 16 января 2020 года, а до того 10 лет возглавлял Федеральную налоговую службу. Его кандидатуру в 2020 году предложил сам Владимир Путин, зная о значительных успехах Мишустина на своём прежнем посту. За годы работы во главе правительства Мишустин зарекомендовал себя не только как "антикризисный менеджер", но и как специалист по достижению экономического роста. В условиях беспрецедентного санкционного давления российская экономика показала рост на 3,6% ВВП, в то время как в 2010-ые годы показатель роста экономики на 2 % уже считался весьма успешным при гораздо более благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре.

Кандидатуру нового премьер-министра согласно конституции должна утвердить Госдума, но в случае с Мишустиным это формальность. Заседание Госдумы по вопросу утверждения главы правительства состоится 10 мая. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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