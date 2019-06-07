Министерство юстиции США готовит новые обвинения против журналиста Джулиана Ассанжа. Об этом сообщили в WikiLeaks.
"Минюст США готовится предъявить новое, заменяющее предыдущее обвинение против Джулиана Ассанжа до истечения срока, отведенного на рассмотрение запроса о его экстрадиции, 14 июня", - пишет организация на своей странице в Twitter.
Обвинение будет предъявлено на основе показаний нанятого ФБР информатора, который приговорен к тюремному заключению за подделку документов, мошенничество и педофилию. По информации WikiLeaks, власти США провели "детальный допрос" информатора, чтобы выдвинуть новые обвинения в адрес Ассанжа.
Ранее стало известно о переносе на 14 июня судебных слушаний об экстрадиции Ассанжа в США, которые должны были состояться 12 июня.
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