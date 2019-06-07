Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Минюст США готовит против Ассанжа новые обвинения - WikiLeaks

Мир print

Министерство юстиции США готовит новые обвинения против журналиста Джулиана Ассанжа. Об этом сообщили в WikiLeaks. 


WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы / Новости от 30.05.2019 08:02

"Минюст США готовится предъявить новое, заменяющее предыдущее обвинение против Джулиана Ассанжа до истечения срока, отведенного на рассмотрение запроса о его экстрадиции, 14 июня", - пишет организация на своей странице в Twitter. 

Обвинение будет предъявлено на основе показаний нанятого ФБР информатора, который приговорен к тюремному заключению за подделку документов, мошенничество и педофилию. По информации WikiLeaks, власти США провели "детальный допрос" информатора, чтобы выдвинуть новые обвинения в адрес Ассанжа.

Ранее стало известно о переносе на 14 июня судебных слушаний об экстрадиции Ассанжа в США, которые должны были состояться 12 июня. 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы сша wikileaks ассанж слушания обвинения
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Какие симптомы свидетельствуют о нарушении работы вашей печени
Новости спорта
Полезные свойства Омега-3
Здоровье и профилактика
Чипсы из гороха, капусты, водорослей и яблок: дань моде или полезный продукт?
Новости Все >
Минфин США ужесточил санкции в отношении нефтяной компании Венесуэлы
Минюст США готовит против Ассанжа новые обвинения - WikiLeaks
Трамп: расследование Мюллера испортило отношения США и России
Мосгоризбирком отказал инициативной группе в проведении всероссийского референдума
Диетологи советуют отказаться от газировки, кофе, сока и чая в пакетах
Глава Карачаево-Черкесии в ближайшее время объявит сенатора вместо Арашукова
В столице создан штаб по наблюдению за выборами в Мосгордуму
65% россиян опасаются потерять работу из-за цифровизации - НАФИ
Сербским болельщикам рекомендовали не приезжать на Украину группами
Путин: Гуайдо симпатичный человек, отношусь к нему нейтрально
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости спорта
Дзюба встал в ворота сборной России

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба примерил вратарские перчатки.

Дзюба встал в ворота сборной России
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Военные новости
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Прибалтика
Экономический кризис заставил Латвию "улыбнуться" России
Общество
Украинский политолог был удален из студии "России 1" за "неуважение к жителям Донбасса"
Новости Украины
Зеленский создал "стратегию возвращения Крыма"

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о подготовленной "стратегии по возвращению Крыма", которую Зеленский презентует в Брюсселе.

Зеленский создал "стратегию возвращения Крыма"
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Военные новости
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Прибалтика
Экономический кризис заставил Латвию "улыбнуться" России
Инвестиции
Китайские инвестиции не идут в Россию по политическим причинам - эксперт
Новости Европы
Зеленский похвастался дружбой с главой Еврокомиссии

В Брюсселе Зеленский проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленский похвастался дружбой с главой Еврокомиссии
Украинский политолог был удален из студии "России 1" за "неуважение к жителям Донбасса"
Общество
Украинский политолог был удален из студии "России 1" за "неуважение к жителям Донбасса"
Политика. Новости и аналитика
Миронов обратился к Путину с просьбой посмертно наградить спецназовца Никиту Белянкина
Путешествия
Ostrovok: российские гостиницы этим летом подорожали на 28%
Игорь Буккер ФБР проверяло образец волос йети 43 года? Игорь Буккер Любовь Степушова США и Россия в своей борьбе убивают Венесуэлу Любовь Степушова Александр Артамонов Система "Лиана" повысит обороноспособность России Александр Артамонов
Комментарии
Кудрин: больше 55% бизнесменов не доверяют судебной системе России
Китайские инвестиции не идут в Россию по политическим причинам - эксперт
Украинский эксперт: блокада Донбасса - это преступление Порошенко и Турчинова
YouTube будет удалять контент, отрицающий Холокост
Мосгоризбирком отказал инициативной группе в проведении всероссийского референдума
Мосгоризбирком отказал инициативной группе в проведении всероссийского референдума
Мосгоризбирком отказал инициативной группе в проведении всероссийского референдума
Костру протестов в России не хватает одной искры - мнение
Россиянку, пытавшуюся добить пострадавшую в ДТП, отпустили под домашний арест
Более ста мигрантов спровоцировали драку на западе Боснии и Герцеговины
Кудрин: больше 55% бизнесменов не доверяют судебной системе России
Обвиняемый в убийстве из хулиганских побуждений майор ФСБ расплакался в суде
Сборная России по футболу вылетела в Саранск
Мосгоризбирком отказал инициативной группе в проведении всероссийского референдума
Путин: утечка капитала - "естественный процесс"
В столице создан штаб по наблюдению за выборами в Мосгордуму
Украинский эксперт: блокада Донбасса - это преступление Порошенко и Турчинова
Бирюлево, Рублево-Архангельское и Троицк получат в 2027 году станции метро﻿
Ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС о сериале от НВО: "Что достигли - это напугать народ"
США и Россия в своей борьбе убивают Венесуэлу
Система "Лиана" повысит обороноспособность России
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ