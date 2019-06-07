Минюст США готовит против Ассанжа новые обвинения - WikiLeaks

Министерство юстиции США готовит новые обвинения против журналиста Джулиана Ассанжа. Об этом сообщили в WikiLeaks.



WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы / Новости от 30.05.2019 08:02

"Минюст США готовится предъявить новое, заменяющее предыдущее обвинение против Джулиана Ассанжа до истечения срока, отведенного на рассмотрение запроса о его экстрадиции, 14 июня", - пишет организация на своей странице в Twitter.

Обвинение будет предъявлено на основе показаний нанятого ФБР информатора, который приговорен к тюремному заключению за подделку документов, мошенничество и педофилию. По информации WikiLeaks, власти США провели "детальный допрос" информатора, чтобы выдвинуть новые обвинения в адрес Ассанжа.

Ранее стало известно о переносе на 14 июня судебных слушаний об экстрадиции Ассанжа в США, которые должны были состояться 12 июня.