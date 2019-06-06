ВМС Украины не стали задерживать зашедший в территориальные воды страны сухогруз РФ

Военно-морские силы Украины не стали задерживать сухогруз Российской Федерации Melita.



Видео: корабли ВМС Украины прошли под Крымским мостом в Керченском проливе / Новости от 24.09.2018 03:06

Об этом ведомство сообщило на своей официальной стране в социальной сети Facebook.

Сухогруз Melita попал в шторм и, отклонившись от курса, вошел в территориальные воды Украины. Пресс-служба ВМСУ отмечает, что у пограничников были основания задержать российских моряков, но они приняли решение этого не делать.

"Украина - цивилизованная европейская страна с верховенством права, в отличие от Российской Федерации", - написала пресс-служба Военно-морских сил Украины в Facebook.