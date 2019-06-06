Военно-морские силы Украины не стали задерживать сухогруз Российской Федерации Melita.
Об этом ведомство сообщило на своей официальной стране в социальной сети Facebook.
Сухогруз Melita попал в шторм и, отклонившись от курса, вошел в территориальные воды Украины. Пресс-служба ВМСУ отмечает, что у пограничников были основания задержать российских моряков, но они приняли решение этого не делать.
"Украина - цивилизованная европейская страна с верховенством права, в отличие от Российской Федерации", - написала пресс-служба Военно-морских сил Украины в Facebook.
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