МИД России: Косово продолжает обострять межнациональные отношения

Объявление российского дипломата и сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова персоной нон грата властями непризнанной Республики Косово призвано обострить межнациональную обстановку в крае. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.



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"Рассматриваем действия косовских властей как продолжение неприкрытой линии на обострение межнациональных отношений в крае, презрение к международным нормам дипломатического общения", - отмечается в сообщении ведомства.

МИД России подчеркивает, что демонстрация такого "пренебрежительного отношения к ООН со стороны Приштины" грозит серьезными последствиями. В Москве пообещали сделать все возможное для защиты российских дипломатических работников.

"Российская Федерация продолжит предпринимать все необходимые действия по защите своего гражданина в соответствии с международным правом и национальным законодательством", - заключили в министерстве.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что полиция Косово избила российского дипломата Михаила Краснощекова намеренно. Об этом говорит характер нанесенных ему травм, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Характер повреждений у пострадавших указывает на то, что косовский спецназ пытался их убить. У госпитализированных отмечаются переломы лицевых костей, травмы скул, переломы верхнечелюстных и носовых костей, а также переломы ребер.

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