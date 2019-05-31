Президент Сербии: российского дипломата избили намеренно

Полиция Косово избила российского дипломата Михаила Краснощекова намеренно. Об этом говорит характер нанесенных ему травм, заявил президент Сербии Александр Вучич.



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"Мы думали, это произошло случайно, кто-то случайно ударил прикладом, по ошибке. Здесь не было никакой ошибки, они это делали намеренно. Они хотели напугать сербское население, и их не волновало, что речь идет о гражданине России", - сказал президент во время посещения российского дипломата в больнице, передает агентство ТАСС.

В свою очередь власти Косово объявили Михаила Краснощекова персоной нон грата из-за действий дипломата, якобы направленных "против конституционного порядка Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности".

По словам директора Клинического центра в Косовска-Митровице, характер повреждений у пострадавших указывает на то, что полиция Косово пыталась их убить. У госпитализированных отмечаются переломы лицевых костей, травмы скул, переломы верхнечелюстных и носовых костей, а также переломы ребер. Все эти повреждения говорят о систематическом и спланированном насилии в отношении мирных жителей.

Ранее "Правда.Ру" попыталась выяснить, почему почему сербы не воюют за свои земли в Косове и Метохии, где зарождались сербская государственность, сербское православие.

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