Сербия будет бороться за мир и стабильность на Балканском полуострове "почти любой ценой".
Об этом в ходе обращения к депутатам парламента заявил действующий президент республики Александр Вучич.
Глава государства напомнил, что рано утром он, как главнокомандующий, отдал приказ о полной боевой готовности вооруженных сил Сербии. Армия, заявил Александр Вучич, в случае необходимости сможет защитить граждан страны.
Белград, добавил Вучич, заинтересован в мире и стабильности на Балканах, но в случае серьезной угрозы встанет на защиту жителей Сербии.
Также действующий президент Сербии указал на то, что Хашим Тачи, глава временной администрации в Приштине, столице Косово, призвал Албанию к объединению. Он желает видеть албанско-сербскую границу на Копаонике - горном массиве в Сербии, объяснил Александр Вучич.
Этому, однако, не бывать, объявил глава государства.
Напомним, что сегодня утром полиция Косово вторглась в северные районы республики и инициировала перестрелки с проживающими там сербами.
Отметим, что среди албанцев, проживающих на территории бывшей Югославии, пользуется популярностью идея под названием "Великая Албания" - тезис о необходимости воссоединения земель, на которых проживают албанцы. В таком случае албанцы будут претендовать не только на Косово и часть Сербии, но и половину Черногории, половину Македонии и значительную часть Греции.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, посольство Российской Федерации в Сербии осудило действия косовской полиции и призвало Приштину освободить находящегося под арестом раненого россиянина.
Читайте также:
Верить можно сербам, но не Вучичу.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Освободить украинских моряков можно было бы в качестве жеста доброй воли, но Украина этому не способствует, полагает эксперт Анатолий Салуцкий.
Социологи ВЦИОМ пришли к выводу, что рейтинг доверия президенту Путину снизился до исторического минимума - меньше рейтинга еще не было.
Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил о крупнейшем падении доверия к президенту России Владимиру Путину.
Когда окончательно закончится война в Сирии? Верно ли, что в Сирии сейчас в значительной мере решаются судьбы всего человечества? Остались ли еще шансы у концепции арабского единства? На эти вопросы "Правды.Ру" ответил председатель комитета по финансовому законодательству парламента Сирии, лидер Сирийской коммунистической партии Аммар Багдаш.