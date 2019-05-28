Президент Сербии: Белград готов сохранить мир "почти" любой ценой

Сербия будет бороться за мир и стабильность на Балканском полуострове "почти любой ценой".



В Сербии назвали армию Косово оккупационным...

Об этом в ходе обращения к депутатам парламента заявил действующий президент республики Александр Вучич.

Глава государства напомнил, что рано утром он, как главнокомандующий, отдал приказ о полной боевой готовности вооруженных сил Сербии. Армия, заявил Александр Вучич, в случае необходимости сможет защитить граждан страны.

Белград, добавил Вучич, заинтересован в мире и стабильности на Балканах, но в случае серьезной угрозы встанет на защиту жителей Сербии.

Также действующий президент Сербии указал на то, что Хашим Тачи, глава временной администрации в Приштине, столице Косово, призвал Албанию к объединению. Он желает видеть албанско-сербскую границу на Копаонике - горном массиве в Сербии, объяснил Александр Вучич.

Этому, однако, не бывать, объявил глава государства.

Напомним, что сегодня утром полиция Косово вторглась в северные районы республики и инициировала перестрелки с проживающими там сербами.

Отметим, что среди албанцев, проживающих на территории бывшей Югославии, пользуется популярностью идея под названием "Великая Албания" - тезис о необходимости воссоединения земель, на которых проживают албанцы. В таком случае албанцы будут претендовать не только на Косово и часть Сербии, но и половину Черногории, половину Македонии и значительную часть Греции.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, посольство Российской Федерации в Сербии осудило действия косовской полиции и призвало Приштину освободить находящегося под арестом раненого россиянина.

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