Спецпрокурор Роберт Мюллер поставил точку в "российском деле" и ушел в отставку

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, который расследовал дело о "российском вмешательстве" в выборы президента США с 2016 года, подал в отставку. Соответствующее заявление он передал в министерство юстиции.



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Также спецпрокурор объявил о закрытии дела о "российском вмешательстве" в выборы президента США. Мюллер подчеркнул, что никогда не собирался выдвигать какие-либо обвинения в адрес Дональда Трампа, потому что обвинять действующего президента США невозможно с юридической точки зрения.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер раскритиковал Генерального прокурора США Уильяма Барра за то, как он представил общественности его доклад о "российском вмешательстве" в выборы президента США 2016 года. Мюллер даже направил Барру письмо, в котором высказал свое недовольство. Позже копия этого письма попала к журналистам The Washington Post.

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