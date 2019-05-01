Спецпрокурор Мюллер обвинил Генпрокурора США в извращении его доклада

Спецпрокурор Роберт Мюллер раскритиковал Генерального прокурора США Уильяма Барра за то, как он представил общественности его доклад о "российском вмешательстве" в выборы президента США 2016 года. Мюллер даже направил Барру письмо, в котором высказал свое недовольство. Позже копия этого письма попала к журналистам The Washington Post.
Роберт Мюллер в письме обвиняет Уильяма Барра в том, что тот не смог в полной мере отразить содержание, природу и контекст расследования, которым занимался Мюллер на протяжении нескольких лет. Также Мюллера обеспокоил факт сокрытия некоторых данных из публичной версии расследования. Спецпрокурор призывает Минюст США опубликовать полную версию его отчета.
По информации источников, на следующий день после получения письма Мюллер провел с Барром телефонный разговор, который длился около 15 минут. Спецпрокурор настаивал на публикации полной версии своего отчета со всеми аннотациями, однако Барр сказал, что не будет публиковать полную версию отчета, поскольку там есть конфиденциальная информация.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об окончании расследования "российского вмешательства" в выборы президента США 2016 года спецпрокурором Робертом Мюллером.
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