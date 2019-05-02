Доклад Мюллера признали бестселлером

Доклад специального прокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в американские выборы в 2016 году был признан бестселлером.



Путин о докладе спецпрокурора Мюллера: Гора родила мышь / Новости от 09.04.2019 17:28

Как сообщает американское издание Associated Press, только за прошлую неделю было продано свыше 40 тысяч экземпляров печатного варианта доклада Мюллера. По мнению журналистов, доклад стал лидером по продажам среди книг с невымышленным сюжетом.

Напомним, в конце марта текущего года были опубликованы основные выводы финального доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования не нашел сговора президента Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.

Как накануне заявил сам Мюллер, генеральный прокурор США Уильям Барр изложил доклад в неполном виде. Спецпрокурор опасается, что путаница в отношении критически важных аспектов расследования может подорвать доверие американцев к итогам дела.