Доклад Мюллера признали бестселлером

Доклад специального прокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в американские выборы в 2016 году был признан бестселлером.
Как сообщает американское издание Associated Press, только за прошлую неделю было продано свыше 40 тысяч экземпляров печатного варианта доклада Мюллера. По мнению журналистов, доклад стал лидером по продажам среди книг с невымышленным сюжетом.
Напомним, в конце марта текущего года были опубликованы основные выводы финального доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования не нашел сговора президента Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.
Как накануне заявил сам Мюллер, генеральный прокурор США Уильям Барр изложил доклад в неполном виде. Спецпрокурор опасается, что путаница в отношении критически важных аспектов расследования может подорвать доверие американцев к итогам дела.
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