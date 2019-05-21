Саакашвили отозвался на призыв Зеленского "вернуться и строить новую Украину"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили готов отозваться на призыв Владимира Зеленского к украинцам во всех странах возвращаться на родину, но суды Украины затягивают рассмотрение его дела.



Саакашвили восхитился «нетрадиционностью» Зеленского / Новости от 31.03.2019 17:41

"Я соскучился по Украине, по своим друзьям и близким. Я считаю Украину своим вторым домом. Меня искусственно лишили гражданства. В суде мои дела не рассматриваются. Они говорят, что надо экспертизу провести, а на экспертизу двухлетняя очередь", - сказал политик в обращении, опубликованном на его калане в YouTube.

Бывший губернатор Одесской области согласен помочь Зеленскому "строить новую Украину", однако для этого ему необходимо восстановить украинское гражданство.

"Для начала нужно просто допустить меня на территорию Украины. Погранвойска получили запрет от Порошенко на мой въезд. Надеюсь, что он будет отменен очень быстро. Я собираюсь прилететь на Украину", - добавил он, но точной даты своего возвращения на Украины не назвал.

Бывший президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в 2017 году. Пограничная служба запретила политику въезд на территорию страны до 2021 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам Саакашвили, российский лидер Владимир Путин категорически запретил возвращать его в Киев.

Читайте также: Саакашвили посоветовал Зеленскому "политически уничтожить" Порошенко

Зеленский назвал Саакашвили полезным президенту специалистом