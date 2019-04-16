Саакашвили посоветовал Зеленскому "политически уничтожить" Порошенко

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили посоветовал кандидату на пост президента Украины Владимиру Зеленскому бороться с политическим влиянием действующего главы государства Петра Порошенко и его ближайших соратников в случае победы на президентских выборах.



Михаил Саакашвили: правительство Украины — кладбище реформ

"Вашим главным противником остается Петр Порошенко и его клан. Даже лишившись президентских полномочий, его фракция и подконтрольные ему депутаты составят большинство в Раде", - сказал Саакашвили в своем обращении, опубликованном на YouTube.

По его словам, главная задача Зеленского на президентском посту будет заключаться в "реальной борьбе с коррупцией в лице системы Порошенко", поскольку все коррупционные схемы, которые выстраивает действующий глава Украины, будут действовать и в будущем.

Бывший президент Грузии подчеркивает, что, если Порошенко и его сподвижники останутся в украинской политике, то Зеленский не сможет "поднять экономику, дать достойный ответ агрессору, стать субъектов мировой политики". Зачистку от коррупции нужно начинать с самого верха, иначе общественное разочарование в Зеленском будет очень быстрым, считает Саакашвили.

"Вы сможете преодолеть сопротивление парламента и всего государственного аппарата чиновников, имея главное - поддержку народа. Порошенко и его "семья" не должны остаться в политике", - заключает политик в своем обращении.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что большинство (72%) граждан Украины отдадут свой голос за Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов. Такие данные приводит Киевский международный институт социологии.

Читайте также: По результатам опроса Зеленский сохраняет почти трехкратный отрыв от Порошенко

Зеленский назвал Саакашвили полезным президенту специалистом