Саакашвили посоветовал Зеленскому "политически уничтожить" Порошенко

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили посоветовал кандидату на пост президента Украины Владимиру Зеленскому бороться с политическим влиянием действующего главы государства Петра Порошенко и его ближайших соратников в случае победы на президентских выборах.
"Вашим главным противником остается Петр Порошенко и его клан. Даже лишившись президентских полномочий, его фракция и подконтрольные ему депутаты составят большинство в Раде", - сказал Саакашвили в своем обращении, опубликованном на YouTube.
По его словам, главная задача Зеленского на президентском посту будет заключаться в "реальной борьбе с коррупцией в лице системы Порошенко", поскольку все коррупционные схемы, которые выстраивает действующий глава Украины, будут действовать и в будущем.
Бывший президент Грузии подчеркивает, что, если Порошенко и его сподвижники останутся в украинской политике, то Зеленский не сможет "поднять экономику, дать достойный ответ агрессору, стать субъектов мировой политики". Зачистку от коррупции нужно начинать с самого верха, иначе общественное разочарование в Зеленском будет очень быстрым, считает Саакашвили.
"Вы сможете преодолеть сопротивление парламента и всего государственного аппарата чиновников, имея главное - поддержку народа. Порошенко и его "семья" не должны остаться в политике", - заключает политик в своем обращении.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что большинство (72%) граждан Украины отдадут свой голос за Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов. Такие данные приводит Киевский международный институт социологии.
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