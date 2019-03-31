Зеленский назвал Саакашвили полезным президенту специалистом

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о том, что бывший глава Грузии Михаил Саакашвили является полезным любому президенту специалистом. Об этом сообщает информационный портал "Украинская правда".

По словам Зеленского, к числу заслуг Саакашвили следует отнести проведение реформ в Грузии, а также успешную борьбу с коррупцией в стране. В свою очередь Саакашвили также похвалил Зеленского. "Как он не похож на традиционных политиков", - написал грузинский экс-президент на своей странице в Facebook.

Ранее Владимир Зеленский выразил надежду на то, что после выборов на Украине наступит настоящая демократия "без коррупции и взяток".

До этого, прибыв на избирательный участок в Киеве, Зеленский пообещал ездить на работу на велосипеде в случае своей победы. По его словам, такой способ передвижения для него более удобен.

Владимир Зеленский является фаворитом президентской гонки. По данным проведенного 27 марта опроса, его поддерживают 29% украинских избирателей. Далее следует лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 18,7%. На третьем месте располагается действующий президент страны Петр Порошенко - 16,5%.

Недавно "Правда.Ру" сообщала о том, что неизвестный мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью на одном из избирательных участков города Борзна в Черниговской области Украины.

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