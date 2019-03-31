Неизвестный бросил "коктейль Молотова" на избирательном участке на Украине

Около десяти часов утра неизвестный мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью на одном из избирательных участков города Борзна в Черниговской области Украины. Об этом сообщает официальный аккаунт Министерства внутренних дел Украины в Twitter.

Смесь загорелась, однако работники избирательного участка сумели ее потушить. По информации украинского ведомства, в результате инцидента никто не пострадал, избирательный процесс также не прекращался.

К настоящему времени в правоохранительные органы Украины поступило более 150 заявлений о нарушениях избирательного процесса. По одному из них уже возбуждено уголовное дело. Большая часть заявлений касаются случаев подкупа избирателей, незаконной агитации и попыток фотографирования бюллетеня.

Напомним, что президент Украины будет избран путем всеобщего тайного голосования на пятилетний срок. Всего на этот пост претендуют 39 кандидатов. Среди которых действующий президент страны Петр Порошенко, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал о том, что ждет от Владимира Зеленского в случае победы того на президентских выборах.

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