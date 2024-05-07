Продукты для малоимущих: распродажа продуктов с истекающим сроком годности выгодна бизнесу — так делают во всём мире

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Не доводить до просрочки — эти продукты пригодятся малообеспеспеченным

1:51
Еда

Сопредседатель ОСОО "Союз потребителей Российской Федерации" Владимир Слепак поделился с Pravda. Ru своим мнением об идее создать в России систему распределения продуктов с истекающим сроком годности.

Не доводить до просрочки — эти продукты пригодятся малообеспеспеченным
Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Мировой опыт по этой проблеме давно отработан, считает специалист, нам просто нужно взять его на вооружение.

"Когда истекает срок годности продуктов, они выставляются в специальном помещении, приглашаются социально незащищённые группы населения — пенсионеры, многодетные семьи, делаются существенные скидки. Не формализованные, а существенные. При этом сроки — за неделю. Не за день. Введение такой системы в ритейл было бы значимым вкладом в поддержку тех людей, которые сегодня живут за чертой бедности", — рассуждает эксперт.

Благотворительные организации — не лучший, по мнению Владимира Слепака, вариант контроля за распределением продуктов с истекшим сроком годности.

"Когда в государстве есть организация "Минпромторг", этими вопросами должно заниматься государство, и эти вопросы можно законодательно закрепить в том же самом законе о торговле", — предлагает свой вариант решения проблемы Владимир Слепак.

Поддержку льготами участвующих в системе распределения продуктов с истекшим сроком годности предпринимателей собеседник Pravda. Ru считает излишней.

"Мы последние 20-25 лет на всех уровнях говорим о социальной ответственности бизнеса. Что мы им должны за эту благотворительность? Ничего. Считаю, что ликвидность — это большое дело. Все разговоры, что это обременение…. Мировой опыт по-другому смотрит на эти проблемы", — уверен защитник потребительского сообщества.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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