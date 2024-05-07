Первое за последние пять лет появление Зендеи на Met Gala обернулось провалом

Голливудская актриса Зендея нарушила правило Mey Gala и сменила два наряда

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудская актриса Зендея посетила бал Института костюма Met Gala в Нью-Йорке, сменив два наряда за вечер. Тем самым она нарушила главное правило ежегодного мероприятия.

Фото: youtube.com by канал Entertainment Tonight is licensed under public domain

Она появилась на дорожке одной из первых в драматичном образе — сначала она вышла в сине-зеленом платье Margiela by Galliano со шлейфом и декором в виде крупных бусин. При этом ее голову украшала шляпа с вуалью и пером.

Однако неожиданно Зендея преобразилась в конце вечера, снова появившись на публике в новом образе. Особый акцент она сделала на головном уборе — актриса выбрала черную шляпу с широкими полями, украшенную розами. Вторым нарядом ее стало черное пышное платье с корсетом, обнаженными плечами и огромным шлейфом.

При этом многие отметили, что одна из самых востребованных кинозвезд современности никак не обыграла свою роль в фильме "Претенденты", который недавно вышел на большие экраны.

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