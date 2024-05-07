В Кемеровском университете представлено инновационное средство для лечения инфекций, ожогов и травм глаза

В Кемеровском университете представлено инновационное средство для лечения глаз

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Кемеровского госуниверситета разработали средство обеззараживания и очищения глаз, которое предупреждает развитие инфекционных осложнений и способствует регенерации.

Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Глазную лечебную ионообменную линзу можно применять при лечении ожогов, травм и инфекционных заболеваний глаз.

При проведении доклинических испытаний выявлена высокая эффективность применения средства в лечении химических ожогов глаз. При его использовании для лечения заболеваний роговицы, побочных эффектов выявлено не было.

Этот препарат был представлен в рамках реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".