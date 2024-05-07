В Кемеровском университете представлено инновационное средство для лечения инфекций, ожогов и травм глаза

Учёные из Кемеровского госуниверситета разработали средство обеззараживания и очищения глаз, которое предупреждает развитие инфекционных осложнений и способствует регенерации.
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Глазную лечебную ионообменную линзу можно применять при лечении ожогов, травм и инфекционных заболеваний глаз.
При проведении доклинических испытаний выявлена высокая эффективность применения средства в лечении химических ожогов глаз. При его использовании для лечения заболеваний роговицы, побочных эффектов выявлено не было.
Этот препарат был представлен в рамках реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".
Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.
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