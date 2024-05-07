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Несколько тренировок на эллиптическом тренажере, которые помогут вам сбросить лишний вес

Лучшие тренировки на эллиптическом тренажере

3:09
Спорт

Хотя эллиптический тренажер не менее эффективен, чем беговая дорожка, он позволяет достичь нужных результатов практически без нагрузки и к тому же легче. Это делает тренажер отличным вариантом для тех, кто считает занятия с высокой нагрузкой неудобными или просто хочет их ограничить, например, для бегунов, склонных к травмам. Сверхэффективный эллиптический тренажер также отлично подходит для тренировок по принципу "2 в 1". Это не просто кардио, но и силовая тренировка. Давайте посмотрим, какие тренировки на таком тренажере помогут вам сбросить лишний вес.

Лучшие тренировки на эллиптическом тренажере
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

”Километровые повторы" или средней интенсивности с длительными интервалами (45 минут).

Настройки: Вручную. Вы увеличите интенсивность, отрегулировав наклон и частоту вращения.

После разминки (от трех до пяти минут) выполните пять пятиминутных упражнений с усилием около 6 — 7. Используйте следующие настройки:

  • Низкий наклон, низкое сопротивление, высокие обороты.
  • Средний наклон, низкое сопротивление, высокие обороты (педаль назад).
  • Высокая скорость, низкое сопротивление, высокие обороты.
  • Средний наклон, низкое сопротивление, высокие обороты.
  • Низкий наклон, среднее сопротивление, высокие обороты (педаль назад)
    Между каждым интервалом восстанавливайтесь в течение трех минут с умеренной интенсивностью (уровень нагрузки от четырех до пяти), снижая частоту вращения.
  • Остудите его за 3 — 5 минут.

Лестница (60 минут)

Настройки: Вручную. Вы увеличите интенсивность, отрегулировав наклон и сопротивление.

Легкая разминка в течение пяти минут, свободно размахивая руками. Затем вы выполните три 15-минутных упражнения. В течение этих интервалов вы будете увеличивать интенсивность каждые пять минут, выполняя следующее:

  • Первые пять минут: низкий наклон, низкое сопротивление (уровень усилий 5 — 6).
  • Вторые пять минут: средний наклон, среднее сопротивление (уровень усилия 6 — 7).
  • Последние пять минут: высокий наклон, высокое сопротивление (усилие 7 — 8).
  • После завершения первого 15-минутного интервала двигайтесь легкими шагами в течение двух минут, затем сойдите с тренажера и выполните 25 приседаний с отягощением.
  • Снова встаньте и выполните второй интервал (та же структура, что и выше). Затем в течение 2 минут двигайтесь легко, сойдите с эллиптического тренажера и выполните 25 выпадов с отягощением.
  • Вернитесь к тренажеру и выполните третий интервал.
  • Расслабьтесь после пяти минут легких шагов, позволяя рукам свободно размахивать руками. Если у вас еще остались силы, выполните еще 25 приседаний с отягощением, когда сойдете с тренажера.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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