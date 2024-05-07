Несколько тренировок на эллиптическом тренажере, которые помогут вам сбросить лишний вес

Лучшие тренировки на эллиптическом тренажере

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Хотя эллиптический тренажер не менее эффективен, чем беговая дорожка, он позволяет достичь нужных результатов практически без нагрузки и к тому же легче. Это делает тренажер отличным вариантом для тех, кто считает занятия с высокой нагрузкой неудобными или просто хочет их ограничить, например, для бегунов, склонных к травмам. Сверхэффективный эллиптический тренажер также отлично подходит для тренировок по принципу "2 в 1". Это не просто кардио, но и силовая тренировка. Давайте посмотрим, какие тренировки на таком тренажере помогут вам сбросить лишний вес.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

”Километровые повторы" или средней интенсивности с длительными интервалами (45 минут).

Настройки: Вручную. Вы увеличите интенсивность, отрегулировав наклон и частоту вращения.

После разминки (от трех до пяти минут) выполните пять пятиминутных упражнений с усилием около 6 — 7. Используйте следующие настройки:

Низкий наклон, низкое сопротивление, высокие обороты.

Средний наклон, низкое сопротивление, высокие обороты (педаль назад).

Высокая скорость, низкое сопротивление, высокие обороты.

Средний наклон, низкое сопротивление, высокие обороты.

Низкий наклон, среднее сопротивление, высокие обороты (педаль назад)

Между каждым интервалом восстанавливайтесь в течение трех минут с умеренной интенсивностью (уровень нагрузки от четырех до пяти), снижая частоту вращения.

Между каждым интервалом восстанавливайтесь в течение трех минут с умеренной интенсивностью (уровень нагрузки от четырех до пяти), снижая частоту вращения. Остудите его за 3 — 5 минут.

Лестница (60 минут)

Настройки: Вручную. Вы увеличите интенсивность, отрегулировав наклон и сопротивление.

Легкая разминка в течение пяти минут, свободно размахивая руками. Затем вы выполните три 15-минутных упражнения. В течение этих интервалов вы будете увеличивать интенсивность каждые пять минут, выполняя следующее:

Первые пять минут: низкий наклон, низкое сопротивление (уровень усилий 5 — 6).

Вторые пять минут: средний наклон, среднее сопротивление (уровень усилия 6 — 7).

Последние пять минут: высокий наклон, высокое сопротивление (усилие 7 — 8).

После завершения первого 15-минутного интервала двигайтесь легкими шагами в течение двух минут, затем сойдите с тренажера и выполните 25 приседаний с отягощением.

Снова встаньте и выполните второй интервал (та же структура, что и выше). Затем в течение 2 минут двигайтесь легко, сойдите с эллиптического тренажера и выполните 25 выпадов с отягощением.

Вернитесь к тренажеру и выполните третий интервал.

Расслабьтесь после пяти минут легких шагов, позволяя рукам свободно размахивать руками. Если у вас еще остались силы, выполните еще 25 приседаний с отягощением, когда сойдете с тренажера.