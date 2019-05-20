Украинский министр обороны "разрушил" Кремль с помощью фоторедактора

Министр обороны Украины Степан Полторак опубликовал в Facebook свое фото на фоне разрушенного Кремля, которое было создано в фоторедакторе. Глава Минобороны сделал публикацию после того, как объявил о своей отставке. Через час фотография была удалена.
В подписи к фото глава Минобороны Украины заявил, что стране удалось "поднять армию с колен". По мнению Полторака, сейчас украинская армия находится в одном строю с ведущими армиями мира.
Степан Полторак откликнулся на призыв президента Украины Владимира Зеленского, который вступил в должность 20 мая и сразу же призвал правительство уйти в отставку.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что удостоверение президента Украины Владимира Зеленского упало на пол во время инаугурации. Украинские СМИ уже заявили, что это очень плохой знак.
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