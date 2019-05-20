Удостоверение президента Украины Владимира Зеленского обронили на пол

На торжественной церемонии инаугурации Владимиру Зеленскому вручили удостоверение президента Украины. Новый президент взял удостоверение и положил его на специальную подушечку, которую держал военнослужащий.



Инаугурацию Зеленского предваряет бегство чиновников

Когда военнослужащий, державший удостоверение, захотел отойти в сторону, он немного наклонил подушечку из-за чего удостоверение Владимира Зеленского упало на пол. Один из нардепов поднял его и положил на место.

Украинские журналисты сразу же подхватили тему и вспомнили казусы на инаугурации Петра Порошенко и Виктора Януковича. Во время вступления в должность Петра Порошенко одному из военнослужащих стало плохо и он потерял сознание. А на инаугурации Виктора Януковича перед ним закрылись двери Верховной Рады.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Зеленский сразу после вступления в должность президента Украины объявил о роспуске Верховной Рады.

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