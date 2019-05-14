Сторонники Зеленского вышли на митинг с требованием инаугурации

Сторонники избранного президента Украины Владимира Зеленского вышли на акцию с требованием назначить дату инаугурации на 19 мая.
Акция под названием "Хватит издевательств. Начните инаугурацию Зеленского" собрала несколько сотен сторонников новой власти. Люди требуют, чтобы в Раде проголосовали за назначение торжественного события на 19 мая.
Митингующие пришли с плакатами "Порошенко вон", "Порохобанда - освободи дорогу" и другими. Один из выступающих перед Радой напомнил, что за Зеленского проголосовало 73% жителей страны, а действующая власть не торопится уходить.
"Зеленский получил доверие народа, мы хотим, чтобы эта банда ушла", - сказал один из участников демонстрации.
Митингующие планируют продолжать акцию до момента, пока депутаты Рады не утвердят дату инаугурации на 19 мая.
Сам Владимир Зеленский обратился к Раде и Порошенко с требованием перестать отодвигать дату инаугурации.
Фото: Володимир Зеленський / Facebook
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