Сторонники Зеленского вышли на митинг с требованием инаугурации

Сторонники избранного президента Украины Владимира Зеленского вышли на акцию с требованием назначить дату инаугурации на 19 мая.

Владимир Зеленский потребовал от украинского парламента прекратить затягивать назначение даты инаугурации, а от Порошенко — сдать ключи и расплатиться за мини-бар pic.twitter.com/fA5GZsGSAj — Актуальный Мир (@Actually_World) 10 мая 2019 г.

Владимир Зеленский потребовал от украинского парламента прекратить затягивать назначение даты инаугурации

Акция под названием "Хватит издевательств. Начните инаугурацию Зеленского" собрала несколько сотен сторонников новой власти. Люди требуют, чтобы в Раде проголосовали за назначение торжественного события на 19 мая.

Митингующие пришли с плакатами "Порошенко вон", "Порохобанда - освободи дорогу" и другими. Один из выступающих перед Радой напомнил, что за Зеленского проголосовало 73% жителей страны, а действующая власть не торопится уходить.

"Зеленский получил доверие народа, мы хотим, чтобы эта банда ушла", - сказал один из участников демонстрации.

Митингующие планируют продолжать акцию до момента, пока депутаты Рады не утвердят дату инаугурации на 19 мая.

Сам Владимир Зеленский обратился к Раде и Порошенко с требованием перестать отодвигать дату инаугурации.

Фото: Володимир Зеленський / Facebook

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