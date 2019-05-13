Главный редактор украинского телеканала считает, что его авто сожгли преднамеренно

Вчера, 12 мая, в Киеве сожгли автомобиль главного редактора украинского телеканала TVI Владимира Егорова.



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Он сам написал об этом на сайте Национального союза журналистов Украины.

Примечательно, что Владимир Егоров связывает случившееся со своей профессиональной деятельностью.

Главный редактор телеканала признался, что автомобиль не подлежит восстановлению.

Фото: commons.wikimedia.org.