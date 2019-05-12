КНДР осудила США за публикацию доклада о нарушениях прав человека

Министерство иностранных дел Северной Кореи осудило США за публикацию доклада о нарушениях прав человека в КНДР.



Путин: Россия, КНР и США могут создать гарантии безопасности для КНДР / Новости от 18.10.2018 18:03

"Опубликованное Госдепартаментом США сообщение, являющееся лживым и фальшивым измышлением, исходит из нечистоплотной политической цели очернить имидж и достоинство нашей республики", - сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

В ведомстве отмечают, что США "обнажают свое скрытое намерение не улучшать корейско-американские отношения". Публикация доклада показывает, что американская администрация продолжает враждебную политику в отношении КНДР, подчеркивают представители северокорейского МИД.

"Давно прошли те времена, когда США могли самонадеянно выдавать себя за "арбитра в сфере прав человека", Вашингтону было бы лучше навести порядок в своем доме, прежде чем совать нос не в свое дело", - заключают в КНДР.

Ранее США представили доклад, в котором говорилось о том, что "ситуация с правами человека в КНДР плачевна и не имеет аналогов в современном мире".