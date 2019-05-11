Украине не нужно железнодорожное сообщение с Россией - Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что железнодорожное сообщение с Россией прекращается само по себе, поскольку поток украинцев в Россию снижается. Омелян считает, что в связи с этим украинским властям не нужно вводить запрет на поездки в РФ.



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"Мы по объективным причинам сокращаем количество составов, идущих на Россию. В прошлом году поездки железнодорожным транспортом в страны Евросоюза впервые превысило количество аналогичных поездок в Россию. С недавних пор получается, что мы возим в Россию воздух. Нам это не надо", - заявил министр.

Ранее министерство инфраструктуры Украины уже вносило в парламент законопроект о полном прекращении железнодорожного сообщения с Россией.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о прекращении железнодорожного и автобусного сообщения Украины с Россией.

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