Украине не нужно железнодорожное сообщение с Россией - Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что железнодорожное сообщение с Россией прекращается само по себе, поскольку поток украинцев в Россию снижается. Омелян считает, что в связи с этим украинским властям не нужно вводить запрет на поездки в РФ.
"Мы по объективным причинам сокращаем количество составов, идущих на Россию. В прошлом году поездки железнодорожным транспортом в страны Евросоюза впервые превысило количество аналогичных поездок в Россию. С недавних пор получается, что мы возим в Россию воздух. Нам это не надо", - заявил министр.
Ранее министерство инфраструктуры Украины уже вносило в парламент законопроект о полном прекращении железнодорожного сообщения с Россией.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о прекращении железнодорожного и автобусного сообщения Украины с Россией.
Читайте также:
После 12-летнего перерыва восстановлено железнодорожное сообщение между Москвой и Сухуми
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге в отношении украинских моряков будет не в пользу России, считает юрист Александр Вылегжанин.
Решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге в отношении украинских моряков будет не в пользу России, считает юрист Александр Вылегжанин.
Только 16% граждан считают, что современные фильмы о Великой Отечественной войне сняты лучше, чем советские картины.
Госсекретарь США Майк Помпео срочно вылетел в Ирак для проработки "еще более агрессивных шагов в отношении Ирана", считает американист Владимир Васильев.