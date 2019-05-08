В Испании раскритиковали США, сравнив их с ковбоем с Запада

Соединенные Штаты Америки, угрожая военным вторжением в Венесуэлу, напоминают ковбоя с Запада.



Венесуэла: поражение Мадуро — поражение России?

Об этом в интервью испанскому телеканалу 24 Horas заявил исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

"Посмотрите, какой ствол!", — передразнил Боррель заявления американской администрации.

И.о. главы МИД Испании заявил, что официальный Мадрид выступает категорически против давления Соединенных Штатов Америки на Венесуэлу.