Премьер-министр Канады поблагодарил Порошенко за "мирную передачу власти"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с Петром Порошенко, в котором обсудил с украинскими лидером итоги президентских выборов. Глава канадского правительства выразил благодарность Порошенко за его пятилетнюю работу на посту президента Украины.
Трюдо подчеркнул, что именно благодаря усилиям Петра Порошенко Украине удалось стать на евроатлантический путь, который ведет к процветающему и стабильному будущему. Также Порошенко удостоился благодарности за то, что признал волю украинского народа и мирно передал бразды правления новоизбранному президенту Украины.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Петру Порошенко хотят запретить выезжать из Украины. Инициативу поддержала команда Зеленского.
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