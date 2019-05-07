Премьер-министр Канады поблагодарил Порошенко за "мирную передачу власти"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с Петром Порошенко, в котором обсудил с украинскими лидером итоги президентских выборов. Глава канадского правительства выразил благодарность Порошенко за его пятилетнюю работу на посту президента Украины.



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Трюдо подчеркнул, что именно благодаря усилиям Петра Порошенко Украине удалось стать на евроатлантический путь, который ведет к процветающему и стабильному будущему. Также Порошенко удостоился благодарности за то, что признал волю украинского народа и мирно передал бразды правления новоизбранному президенту Украины.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Петру Порошенко хотят запретить выезжать из Украины. Инициативу поддержала команда Зеленского.

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