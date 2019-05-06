Парижский комиссариат полиции были вынуждены закрыть из-за блох

В профсоюзе работников полиции Парижа "Alliance" рассказал об инциденте в комиссариате 19-го района. Работа в этом комиссариате невыносима - утверждают стражи правопорядка. Уже давно здание комиссариата наводнено блохами.



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"Полицейские постоянно жалуются на многочисленные укусы блох. Но это еще не самое страшное, ведь насекомые могут быть перенесены в дома правоохранителей. Более того, блохи могут переносить различные заболевания", - пояснили в профсоюзе парижских полицейских.

Из-за бездействия местных властей профсоюзу пришлось объявить об эвакуации здания, чтобы провести санитарно-эпидемиологическую чистку помещения.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о желании Владимира Познера развеять пепел после его кремации над Парижем.

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