Прокурор Парижа: пожар в Нотр-Даме не был предумышленным

Прокуратура Парижа поделилась с общественностью предварительной информацией по поводу причин пожара в легендарном соборе Парижской Богоматери.



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Так, прокурор Реми Эйтз считает, что пожар в Нотр-Даме не был предумышленным.

По словам главы французского ведомства, к трагедии привело неблагоприятное стечение обстоятельств. Пока нет никаких оснований предполагать, что пожар в Париже был предумышленным фактом, подчеркнул Реми Эйтз.

Предварительный вывод прокуратуры Парижа, отметим, пока соответствует первоначальной гипотезе о причинах возгорания. Так, напомним, сообщалось о том, что в соборе Парижской Богоматери велись масштабные работы по его реконструкции. Возможно, из-за неосторожности рабочих и начался пожар.

Сообщается также, что из-за работ по реконструкции здание окружали многочисленные строительные леса. Предполагается, что именно они стали причиной столь быстрого распространения пламени.

Напомним, что прокуратура Парижа инициировала расследование в связи с пожаром еще вчера, буквально через несколько часов после того, как стало известно о возгорании в соборе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ведущие западные средства массовой информации выразили соболезнования гражданам Франции.

Также "Правда.Ру" писала о том, что французский посол в Украине Изабель Дюмон возмутилась грубой шутке известного украинского политолога Тараса Березовца по поводу случившегося.

Фото: Police Nationale.

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