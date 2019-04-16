Прокурор Парижа: пожар в Нотр-Даме не был предумышленным

Прокуратура Парижа поделилась с общественностью предварительной информацией по поводу причин пожара в легендарном соборе Парижской Богоматери.
Так, прокурор Реми Эйтз считает, что пожар в Нотр-Даме не был предумышленным.
По словам главы французского ведомства, к трагедии привело неблагоприятное стечение обстоятельств. Пока нет никаких оснований предполагать, что пожар в Париже был предумышленным фактом, подчеркнул Реми Эйтз.
Предварительный вывод прокуратуры Парижа, отметим, пока соответствует первоначальной гипотезе о причинах возгорания. Так, напомним, сообщалось о том, что в соборе Парижской Богоматери велись масштабные работы по его реконструкции. Возможно, из-за неосторожности рабочих и начался пожар.
Сообщается также, что из-за работ по реконструкции здание окружали многочисленные строительные леса. Предполагается, что именно они стали причиной столь быстрого распространения пламени.
Напомним, что прокуратура Парижа инициировала расследование в связи с пожаром еще вчера, буквально через несколько часов после того, как стало известно о возгорании в соборе.
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Фото: Police Nationale.
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