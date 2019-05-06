Познер завещал развеять его прах над Парижем

Журналист, писатель и телеведущий Владимир Познер рассказал, что прописал в завещании, чтобы его прах был развеян над Парижем, столицей Франции.

Соответствующее заявление опубликовано на личном сайте Владимира Познера.

По словам мужчины, Париж для него очень близок, как, впрочем, и вся Франция.

Также он отметил, что ему близок Нью-Йорк, но США в то же время ему близки не так сильно, как европейское государство.