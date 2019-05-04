Большинство избирателей в США не поддерживают импичмент Трампа

Большая часть американских избирателей считает, что демократы не должны инициировать процедуру импичмента в отношении президента Дональда Трампа. Об этом говорят данные социологического исследования, проведенного Harvard CAPS.
Почти две трети респондентов заявили, что "пришло время перевернуть страницу с расследованием дела о российском вмешательстве", поскольку в ходе расследования спецпрокурора Мюллера так и не было найдено каких-либо доказательств сговора Трампа с Кремлем. Только 35% опрошенных американцев уверены в обратном.
Напомним, что генеральный прокурор США Уильям Барр передал в Конгресс полную версию итогового доклада Роберта Мюллера. Сам спецпрокурор заявил, что выявил многочисленные попытки представителей России повлиять на предвыборную гонку в США. Однако собрать достаточное количество улик, чтобы заявить о сговоре, у Мюллера не получилось.
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