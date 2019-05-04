Власти Южной Кореи провели экстренное совещание после ракетных запусков КНДР

Экстренное совещание президента Южной Кореи с представителями силовых ведомств страны состоялось в Сеуле после произведенных сегодня утром ракетных запусков со стороны КНДР.



КНДР ответила на санкции ракетами

Как уточняет "Российская газета", в ходе совещания обсуждалась ситуация, которая сложилась на полуострове в связи с ракетными запусками, а также анализировалась вся поступающая информация. Работа проходила в "тесной координации" с Соединенными Штатами.

Напомним, что сегодня около 9 утра по местному времени с полуострова Ходо, расположенного на восточном побережье КНДР, был произведен запуск нескольких "ракетных систем малой дальности". Ракеты пролетели от 70 до 200 км, упав в воды Японского моря.

По мнению властей Южной Кореи, этими запусками КНДР пыталась либо улучшить характеристики своих реактивных систем залпового огня, либо провела их в рамках каких-либо учений.