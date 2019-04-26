Стеклянные небоскребы Нью-Йорка попали под запрет из-за парниковых газов

Власти Нью-Йорка запретили строительство небоскребов, которые наносят вред окружающей среде. Об этом заявил мэр мегаполиса Билл де Блазио.
"В Нью-Йорке больше не будет разрешено возводить небоскребы, которые наносят ущерб нашей земле и угрожают нашему будущему", - сказал он, передает издание die Wiet.
По словам главы города, городской совета Нью-Йорка принял законопроект, обязывающий всех владельцев небоскребов соблюдать стандарты энергетической эффективности, а также снизить выбросы парниковых газов в атмосферу.
Именно небоскребы являются крупнейшим источником выбросов парниковых газов, а через их стеклянные фасады уходит "невероятно большое количество энергии", подчеркивает мэр.
Новые небоскребы с использованием стекла получат разрешение на строительство только в том случае, если будут отвечать требованиям энергоэффективности, заключил де Блазио.
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