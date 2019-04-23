Социологи: дебаты повысили рейтинг Зеленского и снизили симпатии к Порошенко

Дебаты между кандидатами в президенты Украины, которые прошли 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве, в целом улучшили рейтинг Владимира Зеленского и значительно снизили поддержку Петра Порошенко.



Официальные exit poll второго тура выборов: Зеленский президент Украины / Новости от 21.04.2019 21:24

К такому выводу пришли эксперты из Киевского международного института социологии после проведенного ими опроса украинских избирателей, наблюдавших за дебатами.

Около 12% респондентов заявили, что их отношение к Владимиру Зеленскому после дебатов ухудшилось, противоположного мнения придерживаются 27% опрошенных. В свою очередь 30% украинцев после дебатов стали относиться к Порошенко хуже, только 7% участников опроса признались в обратном.

Половина респондентов (50%) считает, что по итогам дебатов победу одержал Зеленский, 14% - уверены в победе Порошенко, а 33% опрошенных посчитали, что ни один из политиков не смог одержать победы, а дебаты завершились вничью.