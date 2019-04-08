В Польше учителя начали массовую забастовку с требованием повысить им зарплату

Учителя в Польше приступили к бессрочной забастовке. Педагоги требуют от властей значительно повысить им размер заработной платы.

Союз учителей Польши сообщил, что в массовой забастовке согласились принять участие подавляющее большинство сотрудников школ и детских садов. Так, согласно предоставленной информации, в бессрочной забастовке будут участвовать порядка 600 тысяч учителей и сотрудников иных образовательных учреждений.

Вышедшие на улицы польские учителя намерены продолжать свой протест до тех пор, пока действующая в стране власть значительно не повысит им размер заработной платы. В среднем, отметим, педагоги в современной Польше получают порядка 3,5 тысяч злотых, или 950 долларов. Это, что примечательно, равняется примерно 62-м тысячам рублей.

Учителя же требуют от властей повысить им зарплату на 15% в сентябре текущего года и еще на 15% в январе года следующего.

6 мая у выпускников польских школ запланированы выпускные экзамены. Если Варшава в ближайшее время не согласится с требованиями учителей, то у учеников возникнут серьезные проблемы с получением аттестатов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце в эфире одного из латвийских телеканалов предложила восполнять дефицит врачей в стране кадрами из Украины и Белоруссии.

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