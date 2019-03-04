В Латвии предложили восполнять дефицит врачей в стране кадрами из Украины

Современная Латвия испытывает серьезный дефицит врачей. В Риге предложили любопытный способ борьбы с данной проблемой.
Так, глава Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце в эфире одного из латвийских телеканалов предложила восполнять дефицит врачей в стране кадрами из Украины и Белоруссии.
По словам Илзе Айзсилниеце, латвийским больницам не хватает медицинских сестер, а каретам скорой помощи — медицинских бригад. Латыши с соответствующим образованием, посетовала она, уезжают в Германию и Норвегию, за стабильной заработной платой и высоким уровнем жизни.
Латвии, указала глава Латвийского общества врачей, стоит обратить внимание на соседние страны. Так, например, считает Илзе Айзсилниеце, дефицит медицинских кадров в стране могут восполнить врачи из Украины и Белоруссии. По ее мнению, медики из постсоветских стран могли бы быстро выучить латышский язык и приступить к работе.
Примечательно, что в больницах Риги, столицы Латвии, действует акция "приведи друга и получи прибавку к зарплате". Так, если столичные врачи устроят на работу своих знакомых, сообщают средства массовой информации, то получат прибавку к зарплате в размере нескольких сотен евро.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мэр Риги Нил Ушаков честно рассказал о своем отношении к России, Советскому Союзу и русским. Соответствующее заявление глава города сделал на митинге, организованном после того, как правоохранительные органы прибалтийской республики обвинили в его коррупции.
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