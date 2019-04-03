Ляшко выложил в Интернет телефоны Зеленского и Коломойского

Председатель украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко выложил в открытый доступ в сеть Интернет телефоны кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и украинского олигарха Игоря Коломойского.

На своей личной странице в социальной сети Facebook Ляшко объяснил свой поступок местью. Так, по словам народного депутата Украины, ранее кто-то "слил" в сеть Интернет его собственный телефонный номер. Олег Ляшко признался, что из-за этого ему пришлось даже сменить его.

Отметим, что "слив" телефонов украинского актера и шоумена Владимира Зеленского и одного из наиболее влиятельных людей современной Украины Игоря Коломойского лишь подливают масла в огонь президентских выборов, проходящих на данный момент в постсоветской республике. Дело в том, что общественность и средства массовой информации называют именно Коломойского спонсором и помощником Зеленского.

Напомним, что выборы президента Украины состоялись в минувшее воскресенье, 31 марта. Но ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимого для победы количества голосов. Поэтому 21 апреля текущего года на Украине состоится второй тур выборов главы государства. В нем в качестве конкурентов примут участие лидеры прошедшего голосования — действующий президент страны Петр Порошенко и актер и шоумен Владимир Зеленский.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Игорь Коломойский рассказал о своих ожиданиях от Владимира Зеленского в случае победы последнего на выборах президента Украины.

Фото: Олег Ляшко.

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