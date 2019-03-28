Белорусский предприниматель купил Ан-2, чтобы сделать из него кафе

Предприниматель из Минска приобрел советский самолет Ан-2, чтобы переоборудовать его в кафе. Об этом сообщает белорусский новостной портал TUT.BY.
По словам мужчины, самолет, который до сих пор находится в рабочем состоянии, продавался по цене подержанной иномарки. В ближайшие несколько месяцев предприниматель планирует снять всю электропроводку и стартер, а также привести в порядок внешний вид самолета и переоборудовать салон в зал для посетителей. Кафе окажется небольшим, всего на 15-16 мест.
"Хотелось бы, что люди почувствовали, какими великими были наши дедушки, потому что летать на этом далеко и высоко - это действительно очень опасно", - пояснил минчанин.
Он добавил, что будет стремиться максимально сохранить облик самолета как снаружи, так и внутри: оставить все предупредительные надписи, кнопки и штурвал.
"Мы купили самолет для атмосферы. Взял кофе, сел за штурвал, сфотографировался. Всегда хотелось, чтобы люди получали еще и какие-то эмоции от заведения. Может кто-то вдохновится и захочет стать пилотом", - заключил предприниматель.
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Источник фото: tut.by
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