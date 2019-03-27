Московские кафе с животными в ближайшее время могут закрыться

Кафе с животными в Москве в ближайшее время могут закрыться. Все из-за нормативно-правовых актов, регламентирующих условия содержания домашних питомцев.

Об этом заявила глава комиссии Московской городской думы по экологической политике Зоя Зотова.

Так, указала специалист, власти планируют принять два нормативных акта. Об использовании животных в предпринимательской деятельности, заявила Зоя Зотова, и об использовании животных в зрелищных мероприятиях. Заведения с животными, объяснила глава комиссии Мосгордумы по экологической политике, не просто кафе. Они созданы, указывает она, чтобы клиенты "приходили, смотрели, использовали".

Будет принят нормативно-правовой акт, прописывающий требования к содержанию и запрету к содержанию животных, заявила Зоя Зотова. Москва тоже будет эти нормы выполнять, подчеркнула специалист. Таким образом, предупреждает она, существует вероятность, что ряд столичных заведений с животными в ближайшее время может закрыться.

Отметим, что перечисленные Зоей Зотовой акты входят в закон об ответственном обращении с животными, инициированный Государственной думой Российской Федерации. В нем, напомним, поднимаются вопросы создания муниципальных приютов, условия содержания в них животных, а также требования к лицензированию цирков и зоопарков.

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Фото: tjournal.ru.

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