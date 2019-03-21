В Пензенской области кот вторые сутки не может слезть со столба

В городе Кузнецке Пензенской области кот забрался на высокий и столб и никак не может слезть оттуда.

Об этом в популярной социальной сети, в группе, посвященной жизни в городе Кузнецке, написала неравнодушная местная жительница.

Информацию тут же растиражировали местные средства массовой информации.

Так, согласно рассказу уроженки Кузнецка, несчастное животное влезло на высокий столб, но слезть оттуда не может. Пошли уже, сообщает женщина, вторые сутки, но животное все еще находится наверху.

Никто, удивляется женщина, не собирается помогать животинке. Он даже позвонила в региональное отделение МЧС, но ей в помощи отказали. Там, рассказывает женщина, ей посоветовали "поманить колбаской" кота.

Уроженка Кузнецка боится, что в какую-нибудь из ночей могут ударить морозы, и кот просто-напросто примерзнет к столбу. Животное, объясняет женщина, насквозь мокрое.

Примечательно, что пользователи сети Интернет в комментариях принялись активно обсуждать новость. Так, один из комментаторов посоветовал женщине хорошенько смазать столб валерьянкой. Тогда кот, уверен мужчина, сам слезет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жительница Канады по ошибке отправила своего кота почтой. Домашний питомец залез в коробку, а женщина этого не заметила.

Читайте также:

"Не бейте кошек, они могут дать сдачи".