В ЮНЕСКО считают, что у Эрдогана нет полномочий менять статус собора Святой Софии

Инициатива президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана лишить собор Святой Софии в Стамбуле статуса музея и устроить там мечеть не может быть реализована без утверждения Комитетом Всемирного наследия. Об этом РИА Новости сообщил представитель ЮНЕСКО.

Собеседник агентства отметил, что поскольку собор является объектом Всемирного наследия, турецкое правительство не вправе самостоятельно принять решение о его переименовании, а должно направлять предложения по таким изменениям в Комитет. При этом, источник воздержался от предположений, какую оценку Комитет даст инициативе Эрдогана, отметив, что ЮНЕСКО лишь занимается подготовкой его работы.

Эрдоган обещает, что статус мечети позволит туристам бесплатно посещать собор, сейчас входной билет в него стоит около 10 долларов. 24 марта президент Турции зачитал в здании строки из Корана в честь душ "завоевателей Стамбула".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по мнению МИД Греции, проведение мусульманских обрядов в соборе Святой Софии "являются проявлением неуважения и отсутствия связи с реальностью".

Источник фото: wikimedia.org

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